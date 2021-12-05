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В Австрії пропонують штрафувати антивакцинаторів на 600 євро

В Австрії планують штрафувати за відмову від обов'язкової вакцинації проти COVID-19 кожні 3 місці. Мінімальний розмір штрафу становить 600 євро.

Неділя, 5 грудня 2021, 23:17

Про це пише австрійське видання Puls 24.

З середини березня в уряді Австрії пропонують штрафувати усіх невакцинованих осіб віком від 14 років. Мінімальний розмір штрафу становить 600 євро, але він варіюється залежно від суми доходів, максимальна сума, яку може заплатити австрієць-антивакцинатор досягає 3600 євро.  

З 1 лютого в Австрії набуває чинності обов’язкова вакцинація. У проєкті закону вказано, що щеплення не може здійснюватися шляхом примусу, однак, кожен, хто відмовляється від вакцинації проти COVID-19, сплачуватиме штраф кожні три місяці.

Щеплення повинні робити усі, окрім таких категорій осіб: діти до 14 років, вагітні жінки, люди, яким неможливо зробити щеплення без загрози життю чи здоров’ю, тим і тим, хто хворів протягом останніх 180 днів. 

  • В Австрії наразі приблизно 65% громадян отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу. Ті, що відмовляються — житимуть в умовах локдауну: їм заборонено відвідувати культурні та розважальні заклади, кав’ярні та ресторани, а виходити з дому — лише на роботу чи по товари найпершої потреби.
  • 21 листопада Австрія оголосила про тимчасове закриття кордонів для мандрівників. Рішення було ухвалене у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
  • 20 листопада в Австрії відбулися масові протести проти локдауну та вакцинації. Наймасштабніша була акція у Відні.
Теги: COVID-19, Австрія, Коронавірус, обов'язкова вакцинація

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