В Австрії пропонують штрафувати за ухилення від вакцинації

В Австрії планують штрафувати за відмову від обов'язкової вакцинації проти COVID-19 кожні 3 місяці. Мінімальний розмір штрафу становить 600 євро.

Про це пише австрійське видання Puls 24.

З середини березня в уряді Австрії пропонують штрафувати усіх невакцинованих осіб віком від 14 років. Мінімальний розмір штрафу становить 600 євро, але він варіюється залежно від суми доходів, максимальна сума, яку може заплатити австрієць-антивакцинатор досягає 3600 євро.

З 1 лютого в Австрії набуває чинності обов’язкова вакцинація. У проєкті закону вказано, що щеплення не може здійснюватися шляхом примусу, однак, кожен, хто відмовляється від вакцинації проти COVID-19, сплачуватиме штраф кожні три місяці.

Щеплення повинні робити усі, окрім таких категорій осіб: діти до 14 років, вагітні жінки, люди, яким неможливо зробити щеплення без загрози життю чи здоров’ю, тим і тим, хто хворів протягом останніх 180 днів.