Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle
Міністр закордонних справ Австрії переконаний, що дострокова евакуація дипломатів є “сумнівним” сигналом щодо українців.
Шалленберг зазначив, “що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період” повинні залишатися на своїх позиціях “стільки, скільки це буде виправданим”.
Окрім цього, міністр розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв’язку із ситуацією навколо України. За його словами подібні висловлювання “можуть підштовхнути до великих пожеж”.
Водночас глава МЗС Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну. Александер Шалленберг наголосив, що “про постачання зброї не може бути й мови”. На його думку, Європа не має применшувати свій вплив на Росію.
“Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв’язки з Росією – а тому і найбільший вплив на Москву”, резюмував міністр.
- Нагадаємо, Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сповістила, що не виїздитиме з України на тлі ймовірного нападу Росії.
- Натомість МЗС Канади рекомендує своїм громадянам тимчасово утриматися від подорожей до України або виїхати з країни через загрозу російської збройної агресії.
- Раніше у міністерстві закордонних справ Канади вирішили тимчасово відкликати зі свого посольства у Києві неосновних співробітників та членів сімей дипломатів, які залишалися в Україні.
- Водночас міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що суверенітет України є умовою безпеки усіх європейських країн.
- Раніше Александр Шалленберг вніс пропозицію про введення “Північного потоку-2” в експлуатацію, попри напругу з Росією.