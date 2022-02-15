Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle

Міністр закордонних справ Австрії переконаний, що дострокова евакуація дипломатів є “сумнівним” сигналом щодо українців.

Шалленберг зазначив, “що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період” повинні залишатися на своїх позиціях “стільки, скільки це буде виправданим”.

Окрім цього, міністр розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв’язку із ситуацією навколо України. За його словами подібні висловлювання “можуть підштовхнути до великих пожеж”.

Водночас глава МЗС Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну. Александер Шалленберг наголосив, що “про постачання зброї не може бути й мови”. На його думку, Європа не має применшувати свій вплив на Росію.