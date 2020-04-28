Влада Австрії з 1 травня скасує введений через коронавірус режим самоізоляції і дозволить зібрання за участю до 10 людей.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я Австрії Рудольфа Аншобера, починаючи з 30 квітня, людям дозволять залишати свої будинки не тільки в разі крайньої необхідності. Також в Австрії дозволять проводити заходи за участю не більше 10 осіб.

Однак громадянам рекомендують дотримуватися в громадських місцях дистанції в 1 метр.

Дані заходи будуть діяти до кінця червня, після чого обмеження будуть переглянуті.

Водночас міністр сільського господарства, регіонів і туризму Австрії Елізабет Кестінгер повідомила, що протягом наступного місяця поступово можуть відкрити ресторани і готелі.

Зокрема, 15 травня відкриються точки громадського харчування, а готелі можуть відкрити з 29 травня.

За даними університету Джонса Хопкінса, загалом в країні зареєстровано понад 15 тисяч випадків зараження COVID-19. Від хвороби померли 549 осіб.