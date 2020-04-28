Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами міністра охорони здоров’я Австрії Рудольфа Аншобера, починаючи з 30 квітня, людям дозволять залишати свої будинки не тільки в разі крайньої необхідності. Також в Австрії дозволять проводити заходи за участю не більше 10 осіб.
Однак громадянам рекомендують дотримуватися в громадських місцях дистанції в 1 метр.
Дані заходи будуть діяти до кінця червня, після чого обмеження будуть переглянуті.
Водночас міністр сільського господарства, регіонів і туризму Австрії Елізабет Кестінгер повідомила, що протягом наступного місяця поступово можуть відкрити ресторани і готелі.
Зокрема, 15 травня відкриються точки громадського харчування, а готелі можуть відкрити з 29 травня.
За даними університету Джонса Хопкінса, загалом в країні зареєстровано понад 15 тисяч випадків зараження COVID-19. Від хвороби померли 549 осіб.
- Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.
- В Австрії з 15 травня планують відкрити ресторани і церкви.
- Австрія може відновити авіасполучення з країнами, які пройшли епідемію COVID-19.