В Австрії з 1 травня розпочався поступовий вихід з блокування.

Про це передає європейське видання Brussels Times.

Про рішення ослаблення карантину у вівторок оголосив міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер.

“Ми можемо скасувати обмеження на пересування”, – сказав Аншобер.

Пом’якшення заходів, за його словами, не означає, що криза закінчилася. Аншобер попередив, що Австрія може зупинити пом’якшення заходів, щоб уникнути другої хвилі епідемії.

У травні очікується кілька ключових дат, коли будуть ослаблені заходи по боротьбі з новим коронавірусів: будуть відкриті магазини і перукарні. Також в кінці травня будуть відкриті готелі.

Нагадаємо, з середини березня людям в Австрії дозволяється залишати свої будинки тільки для важливих поїздок, а також для велосипедних і піших прогулянок.