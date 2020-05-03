Про це передає європейське видання Brussels Times.
Про рішення ослаблення карантину у вівторок оголосив міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер.
“Ми можемо скасувати обмеження на пересування”, – сказав Аншобер.
Пом’якшення заходів, за його словами, не означає, що криза закінчилася. Аншобер попередив, що Австрія може зупинити пом’якшення заходів, щоб уникнути другої хвилі епідемії.
У травні очікується кілька ключових дат, коли будуть ослаблені заходи по боротьбі з новим коронавірусів: будуть відкриті магазини і перукарні. Також в кінці травня будуть відкриті готелі.
Нагадаємо, з середини березня людям в Австрії дозволяється залишати свої будинки тільки для важливих поїздок, а також для велосипедних і піших прогулянок.
- Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.
- В Австрії з 15 травня планують відкрити ресторани і церкви.
- Австрія може відновити авіасполучення з країнами, які пройшли епідемію COVID-19.