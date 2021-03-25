В Австрії вимагатимуть негативний тест на COVID-19 при відвідуванні непродовольчого магазину

Про це пише агентство Reuters.
Влада трьох провінцій – Відня, прилеглої до неї Нижньої Австрії, а також Бургенланда, що межує з Угорщиною, вводить більш жорсткі обмеження на період великодніх свят.
З дев’яти провінцій Австрії ці три є одними з найбільш постраждалих і мають високий рівень поширення британського штаму коронавірусу, який викликає більш серйозні симптоми захворювання.
“Ми хочемо ввести обмеження на пересування, як це було в Австрії до і після Різдва – з опівночі до опівночі”, – сказав міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер на пресконференції.
Він заявив, що ці заходи необхідні, оскільки палати інтенсивної терапії в східній Австрії переповнені.
Блокування триватиме з 1 по 6 квітня і захопить Великдень, який християни західного обряду цього року відзначають 4 квітня.
У Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закриються об’єкти сфери послуг по догляду за тілом, непродовольчі магазини та торгові центри.
Міністр охорони здоров’я додав, що у квітні для входу в магазини непродовольчих товарів потрібно буде пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.
- Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила, що влада продовжує жорсткий карантин в країні до 18 квітня. Зокрема, вона уточнила, що обмеження особливо посилять на час великодніх свят – у цей час магазини, в тому числі продуктові, в повинні будуть зачинитися.
- Пізніше вона визнала, що ідея запровадити жорсткий п’ятиденний карантин на Великдень була помилкою.