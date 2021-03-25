В Австрії вимагатимуть негативний тест на COVID-19 при відвідуванні непродовольчого магазину

Міністр охорони здоров'я Австрії заявив в середу, що у Відні та двох інших провінціях на сході Австрії знову введуть жорсткий карантин на кілька днів до та після Великодня, щоб полегшити навантаження на відділення інтенсивної терапії через поширення COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Влада трьох провінцій – Відня, прилеглої до неї Нижньої Австрії, а також Бургенланда, що межує з Угорщиною, вводить більш жорсткі обмеження на період великодніх свят.

З дев’яти провінцій Австрії ці три є одними з найбільш постраждалих і мають високий рівень поширення британського штаму коронавірусу, який викликає більш серйозні симптоми захворювання.

“Ми хочемо ввести обмеження на пересування, як це було в Австрії до і після Різдва – з опівночі до опівночі”, – сказав міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер на пресконференції.

Він заявив, що ці заходи необхідні, оскільки палати інтенсивної терапії в східній Австрії переповнені.

Блокування триватиме з 1 по 6 квітня і захопить Великдень, який християни західного обряду цього року відзначають 4 квітня.

У Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закриються об’єкти сфери послуг по догляду за тілом, непродовольчі магазини та торгові центри.

Міністр охорони здоров’я додав, що у квітні для входу в магазини непродовольчих товарів потрібно буде пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.