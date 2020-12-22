Уряд Австрії посилили карантин на Новий рік в рамках обмежень у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє The Local.

Відповідно до початкового плану зимової ізоляції в Австрії, обмеження на контакти повинні були бути зняті на три дні: 24, 25 і 31 грудня. Мета полягала в тому, щоб ввести суворі обмеження на навколишні дні, але дозволити людям святкувати Різдво і Новий рік невеликими групами до десяти осіб.

Незважаючи на це, австрійські власті вирішили все-таки посилити обмеження на Новий рік – правила вступають в силу з 26 грудня.

Людям дозволять залишати свої будинки тільки по обмеженому набору причин. Відвідувати членів іншого домогосподарства (незалежно від кількості осіб в домогосподарстві) протягом вечора буде дозволено тільки одній людині.

Відвідувані люди повинні бути “близькими членами сім’ї” або “важливими контактами, з якими підтримується контакт кілька разів на тиждень”, а не друзями або знайомими.

Уряд підтвердив, що визначення того чи іншого людини як “важливий контакт” буде залежати від індивідуальної оцінки.