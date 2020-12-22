Про це повідомляє The Local.
Відповідно до початкового плану зимової ізоляції в Австрії, обмеження на контакти повинні були бути зняті на три дні: 24, 25 і 31 грудня. Мета полягала в тому, щоб ввести суворі обмеження на навколишні дні, але дозволити людям святкувати Різдво і Новий рік невеликими групами до десяти осіб.
Незважаючи на це, австрійські власті вирішили все-таки посилити обмеження на Новий рік – правила вступають в силу з 26 грудня.
Людям дозволять залишати свої будинки тільки по обмеженому набору причин. Відвідувати членів іншого домогосподарства (незалежно від кількості осіб в домогосподарстві) протягом вечора буде дозволено тільки одній людині.
Відвідувані люди повинні бути “близькими членами сім’ї” або “важливими контактами, з якими підтримується контакт кілька разів на тиждень”, а не друзями або знайомими.
Уряд підтвердив, що визначення того чи іншого людини як “важливий контакт” буде залежати від індивідуальної оцінки.
- У середині листопада канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про введення повного локдауну в країні через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.