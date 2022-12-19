Про це повідомило Heute.
Агент виявився сином російського дипломата. Його викрито у Відні.
Протягом кількох років 39-річний грек з російським корінням шпигував на користь військової розвідки РФ ГРУ на шкоду Австрії. Дані щодо цього підтвердили у МВС.
Підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ. Останній під час своєї служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат.
39-річний чоловік контактував з дипломатами та представниками розвідки з різних країн. Він перебував у Москві незадовго до російського вторгнення до України, зокрема й після.
- У жовтні у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.