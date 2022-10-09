Міністерство закордонних справ Австрії закликало РФ припинити атаки на цивільну інфраструктуру, засудивши ракетні удари по українському Запоріжжю, завдані цими вихідними.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У відомстві наголосили на необхідності притягнення винних у цих злочинах до відповідальності.

“Російські атаки на цивільну інфраструктуру, як у Запоріжжі, є абсолютно неприйнятними і мають бути припинені. Захист цивільного населення – це не вибір, а обов’язок за міжнародним правом. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – йдеться в опублікованій заяві.

Russian attacks against civilian infrastructure like in #Zaporizhzhia are utterly unacceptable and must stop. The protection of civilians is not a choice, but a duty under international law. Those responsible must be held to account. — MFA Austria (@MFA_Austria) October 9, 2022

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня.

9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.