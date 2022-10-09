Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У відомстві наголосили на необхідності притягнення винних у цих злочинах до відповідальності.

“Російські атаки на цивільну інфраструктуру, як у Запоріжжі, є абсолютно неприйнятними і мають бути припинені. Захист цивільного населення – це не вибір, а обов’язок за міжнародним правом. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – йдеться в опублікованій заяві.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня.

9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.