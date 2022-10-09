Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.
У відомстві наголосили на необхідності притягнення винних у цих злочинах до відповідальності.
“Російські атаки на цивільну інфраструктуру, як у Запоріжжі, є абсолютно неприйнятними і мають бути припинені. Захист цивільного населення – це не вибір, а обов’язок за міжнародним правом. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – йдеться в опублікованій заяві.
Russian attacks against civilian infrastructure like in #Zaporizhzhia are utterly unacceptable and must stop. The protection of civilians is not a choice, but a duty under international law. Those responsible must be held to account.
— MFA Austria (@MFA_Austria) October 9, 2022
Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня.
9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.
- РФ скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.