Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У відомстві наголосили на необхідності притягнення винних у цих злочинах до відповідальності.

Russian attacks against civilian infrastructure like in #Zaporizhzhia are utterly unacceptable and must stop. The protection of civilians is not a choice, but a duty under international law. Those responsible must be held to account.

— MFA Austria (@MFA_Austria) October 9, 2022