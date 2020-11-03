Поліція ліквідувала одного з терористів.

Очевидці повідомляють, що постріли були схожими на такі, що зроблені автоматичної зброї. Деякі повідомили, що бачили людину, яка бігла вулицею та стріляла.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц подякував працівникам екстрених служб і запевнив, що поліція “вживатиме рішучих заходів проти винних у жахливому терористичному нападі”.