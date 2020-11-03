Про це повідомляє видання Volksblatt.
Окрім синагог, тимчасово припиняють роботу кошерні ресторани, супермаркети та школи. Австрійська влада рекомендує членам єврейської громади залишатися вдома.
Слідство досі не встановило, чи була атака терористів у Відні спрямована проти єврейської громади. Однак стало відомо, що зловмисник застрелив двох людей перед будівлею міської синагоги на Зайтенштеттенгассе.
По всій території Австрії посилені заходи безпеки.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли. Поліція провела масштабну спецоперацію. Стрілянина відбувалася у шести локаціях. Загинуло чотири людини, ще 17 отримали поранення. Поліція ліквідувала одного з терористів.
- Очевидці повідомляють, що постріли були схожими на такі, що зроблені автоматичної зброї. Деякі повідомили, що бачили людину, яка бігла вулицею та стріляла. Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц подякував працівникам екстрених служб і запевнив, що поліція “вживатиме рішучих заходів проти винних у жахливому терористичному нападі”.