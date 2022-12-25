Сьогодні на лижних трасах на заході Австрії поблизу міста Зуерс зійшла лавина. Під завалами снігу близько 200 рятувальників розшукували людей.

Про це інформує видання АР.

Спочатку до 10 людей вважалися зниклими безвісти на основі відео очевидців, але вісьмох із них потім знайшли.

Близько 200 рятувальників шукали місце сходження лавини поблизу міста Зуерс.

Лавина зійшла близько 16:00 за Києвом на горі Трітткопф заввишки 2700 метрів між Цюрсом і Лехом-ам-Арльбергом. Каскадний сніг досяг аж до прилеглих лижних трас.

Лавина зійшла після кілька днів снігу у високогірному регіоні та незвично теплої погоди на Різдво. Напередодні місцева гірська рятувальна служба оцінила небезпеку сходження лавин як “високу”.

Зараз тривають пошуки інших двох людей. На снігову масу встановили прожектори, щоб їх було можливо шукати після настання темряви, також до процесу були задіяні спеціально навчені собаки.