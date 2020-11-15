Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про введення повного локдауну в країні через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Kurier.

Обмеження почнуть діяти 17 листопада і як мінімум по 6 грудня.

Зараз в Австрії є комендантська година – з 20:00 до 6:00.

Тепер жителі повинні будуть залишатися вдома – виходити дозволяється тільки за продуктами або на роботу, навчання, для догляду за іншими людьми і для прогулянок або занять спортом на свіжому повітрі.

Дистанційно працюватимуть і навчальні заклади.

Крім того, закриються магазини, які продають товари не першої необхідності, а також установи в сфері послуг.

Курц назвав цей захід єдиним, здатним стримати велику кількість заражених.

На даний момент всього в Австрії зареєстрували понад 191 200 випадків COVID-19, 1661 смертей і більш ніж 112 700 одужань.