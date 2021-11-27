Про це у Facebook написав депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський.
“Сьогодні учасник війни, член ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”, депутат Харківської міської ради від “Європейської Солідарності”, сівши у свою машину, відчув, що хтось рухав його сидіння”, – написав Погребиський.
Юрій Корсунов переглянув відео з камер стеження й побачив двох чоловіків, які зайшли на автостоянку, а далі відео переривається.
Депутат вирішив поверхнево оглянути свою автівку й побачив під рулем сторонній предмет.
Фото: Олександр Погребиський
#Букви звернулися по коментар до Юрія Корсунова.
- Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківському осередку партії “Європейська Солідарність” заявляють, що влада вирішила звинуватити депутата обласної ради, голову Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина, у замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.