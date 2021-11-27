У власному автомобілі ветерана війни на Сході, депутата Харківської міської ради від "Європейської Солідарності" Юрія Корсунова знайшли пристрій для стеження.

Про це у Facebook написав депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський.

“Сьогодні учасник війни, член ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”, депутат Харківської міської ради від “Європейської Солідарності”, сівши у свою машину, відчув, що хтось рухав його сидіння”, – написав Погребиський.

Юрій Корсунов переглянув відео з камер стеження й побачив двох чоловіків, які зайшли на автостоянку, а далі відео переривається.

Депутат вирішив поверхнево оглянути свою автівку й побачив під рулем сторонній предмет.

Фото: Олександр Погребиський

#Букви звернулися по коментар до Юрія Корсунова.