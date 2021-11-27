Про це у Facebook написав депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський.

“Сьогодні учасник війни, член ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”, депутат Харківської міської ради від “Європейської Солідарності”, сівши у свою машину, відчув, що хтось рухав його сидіння”, – написав Погребиський.

Юрій Корсунов переглянув відео з камер стеження й побачив двох чоловіків, які зайшли на автостоянку, а далі відео переривається.

Депутат вирішив поверхнево оглянути свою автівку  й побачив під рулем сторонній предмет.

Фото: Олександр Погребиський

#Букви звернулися  по коментар до Юрія Корсунова.

  • Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківському осередку партії “Європейська Солідарність” заявляють, що влада вирішила звинуватити депутата обласної ради, голову Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина, у замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.