З Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону. Поліція не пропустила автомобіль, який намагався це зробити.

Про це повідомило “Радіо Свобода”.

За даними кореспондента видання, поліція “завернула” авто, в якому виявила ікону.

Коли правоохоронці знаходять подібну річ – передають її до представника Міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника. Надалі знахідку оцінюють та повідомляють, чи є дозвіл на вивезення.

Цього разу дозвіл було отримано. Утім, поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври.