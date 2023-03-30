Про це повідомило “Радіо Свобода”.
За даними кореспондента видання, поліція “завернула” авто, в якому виявила ікону.
Коли правоохоронці знаходять подібну річ – передають її до представника Міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника. Надалі знахідку оцінюють та повідомляють, чи є дозвіл на вивезення.
Цього разу дозвіл було отримано. Утім, поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври.
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