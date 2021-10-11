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В автобуси та потяги пускатимуть за наявності COVID-сертифікату: уряд посилив карантинні обмеження

Міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені тільки пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації.

Понеділок, 11 жовтня 2021, 19:13

Відповідне рішення 11 жовтня ухвалив Кабінет Міністрів, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відтак на засіданні уряд вніс зміни до постанови №1236 про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Зміни передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідбезпеки.

Які документи треба мати, щоб поїхати до іншого регіону?

За рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.

Водії, екіпаж та пасажири міжрегіональних рейсів повинні мати:

  • або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для “жовтої” зони достатньо підтвердження отримання однієї дози щеплення);
  • або міжнародний/внутрішній/ іноземний сертифікат, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (підходить будь-яка з дозволених ВООЗ), негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус або одужання від цієї хвороби, що підтверджений через “Дію”;
  • або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

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Де діятимуть нові правила?

Нові правила стосуватимуться будь-яких перевезень між регіонами (регулярних та нерегулярних рейсів автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту).

Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті не впроваджуватимуть.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

  • Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину. 
  • Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
Теги: Кабінет Міністрів, Уряд, карантин, обмеження, робота

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