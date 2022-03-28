Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

“Провів перемовини з Президентом Азербайджану. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної”, – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що поінформував президента Азербайджану про нові удари по цивільному населенню України та обговорив негайну потребу у “зелених коридорах”.

Нагадаємо, що через війну в Україні багато держав у світі можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство. Натомість 25 березня Міністерство аграрної політики України повідомило про початок сівби у 11 областях.