Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
“Провів перемовини з Президентом Азербайджану. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної”, – зазначив він.
Володимир Зеленський зауважив, що поінформував президента Азербайджану про нові удари по цивільному населенню України та обговорив негайну потребу у “зелених коридорах”.
Провів переговори з Президентом Азербайджану @azpresident. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
Нагадаємо, що через війну в Україні багато держав у світі можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство. Натомість 25 березня Міністерство аграрної політики України повідомило про початок сівби у 11 областях.
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