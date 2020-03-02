В Азербайджані з 3 по 9 березня через коронавірус скасовані заняття у всіх школах.

Про це повідомляє оперативний штаб при Кабміні країни.

“Прийнято рішення з 3 по 9 березня (включно) зупинити навчальний процес у всіх освітніх установах”, – йдеться в повідомленні.

Протягом цього періоду міністерству освіти і відповідним органам виконавчої влади було доручено продовжити лікувально-профілактичні та дезінфекційні заходи у всіх навчальних закладах.

В Азербайджані підтвердилися три випадки зараження коронавірусів. Один з хворих – громадянин Росії.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.