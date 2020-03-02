Про це повідомляє оперативний штаб при Кабміні країни.
“Прийнято рішення з 3 по 9 березня (включно) зупинити навчальний процес у всіх освітніх установах”, – йдеться в повідомленні.
Протягом цього періоду міністерству освіти і відповідним органам виконавчої влади було доручено продовжити лікувально-профілактичні та дезінфекційні заходи у всіх навчальних закладах.
В Азербайджані підтвердилися три випадки зараження коронавірусів. Один з хворих – громадянин Росії.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.
- Раніше повідомлялося, що в США, Таїланді та Австралії зареєстровані перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19.
- Президент Дональд Трамп помилився зі статю першого американця, який помер від коронавірусу.