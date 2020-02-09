Про це повідомляє портал 1news.az.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, перша леді Мехрібан Алієва і члени сім’ї прибули для голосування на 6-ий виборчу дільницю, розташовану в середній школі №6 Сабаільского виборчого округу №29 міста Баку.
На цій ділянці зареєстровані 574 виборця. По даному виборчому округу балотуються 20 кандидатів.
Голосування триватиме з 08:00 до 19:00 на 5573 виборчих дільницях.
За 125 місць у парламенті ведуть боротьбу 1314 кандидата.
У списки виборців включено понад 5,3 млн громадян.
Згідно із законодавством Азербайджану, нижній поріг явки на парламентських виборах не передбачений, вони будуть визнані такими, що відбулися в будь-якому випадку. Перемогли будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.
ЦВК оголосить попередні результати не пізніше 12 лютого, а остаточні – до 26 березня 2020 року.
- У грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Азербайджану підтримав реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору.