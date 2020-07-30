З 29 липня в Азербайджані стартували спільні військові навчання з турецькими військами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджану.

У спільних навчаннях будуть задіяні особовий склад, бронетехніка, артилерійські установки і міномети, а також військова авіація і засоби протиповітряної оборони армій двох країн.

Згідно з планом, навчання із залученням сухопутних військ пройдуть з 1 по 5 серпня в Баку і Нахічевані, а навчання за участю військової авіації пройдуть з 29 липня по 10 серпня – в Баку, Нахічевані, Гянджі, Кюрдамір і Євлах.

12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії. Унаслідок боїв, що точилися в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.