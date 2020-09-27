Про це повідомляє APA.
Постанова має бути затверджена президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим протягом 48 годин.
Оголошення комендантської години у всій країні або ряді її регіонів покладається на МВС Азербайджану.
Раніше сьогодні Вірменія ввела військовий стан на території країни і оголосила про мобілізацію резервістів у віці до 55 років.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.