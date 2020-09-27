Про це повідомляє APA.

Постанова має бути затверджена президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим протягом 48 годин.

Оголошення комендантської години у всій країні або ряді її регіонів покладається на МВС Азербайджану.

Раніше сьогодні Вірменія ввела військовий стан на території країни і оголосила про мобілізацію резервістів у віці до 55 років.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

  • Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.