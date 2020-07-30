Влада Азербайджану заборонила медіа повідомляти про випадки смертей серед журналістів і лікарів від коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання JAMnews, посилаючись на журналіста-інсайдера.

Журналіст розповів, що в редакції видання, де він працює, розповсюджено інструкцію, згідно з якою ЗМІ забороняють публікувати будь-яку інформацію про випадки смерті внаслідок зараження коронавірусом серед представників медіа та медиків. У разі публікації таких матеріалів, журналістів будуть “карати”, але як – не уточнили.

Такі повідомлення з’явилися на фоні новини про те, що головний редактор Суспільного телебачення Азербайджану Амрахов Фаганоглу нібито помер від COVID-19. Він помер в клініці Yeni klinika.

Першими про це повідомили на телеканалі, а після цього новина поширили місцеві ЗМІ. Через якийсь час новини видалили зі всіх ресурсів.

Станом на 30 липня в Азербайджані було зафіксовано понад 30 тисяч хворих коронавірусів, з них 438 осіб померли.