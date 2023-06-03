Джерело: NTD

У ресторані рамен у Тайбеї подається особлива страва – 14-лапий гігантський ізопод. Відвідувачі стоять у великих чергах, щоб спробувати незвичний делікатес та зробити фото.

З 22 травня, Ramen Boy запустила обмежену серію меню з ізоподом, і вже більш як 100 осіб записалися до списку очікування.

За близько 50 доларів ви можете насолодитися стравою, що складається з ніжної локшини, зануреної в рибно-курячий бульйон, а також гігантського ізопода, який приготований на пару та розташований зверху.

Власник кафе, Ху, розповів як готує ізопода.

“На мою думку, він привабливий і милий. Щодо способу приготування, то ми використовуємо найпростіший – готуємо на пару”.

Ху розповів, що гігантський ізопод дуже рідкісний і його справді важко зловити.

Ізоподи зазвичай проживають у водоймах, розташованих на глибині від 170 метрів до двох кілометрів. Вони живляться мертвими китами, рибою та кальмарами.

Існує недостатньо досліджень про цих створінь. Є можливість, що вони містять токсичні сполуки або важкі метали. Однак, відвідувачі цього ресторану, ймовірно, не бажають чекати на результати досліджень, а просто насолоджуються смаком їжі.