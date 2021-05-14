В День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни на території Меморіального центру "Бабин Яр" відкрили "місце для роздумів" - символічну синагогу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У відкритті синагоги взяли участь представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, праведники народів світу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр культури України Олександр Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир.

“Місце для роздумів” у вигляді розкладної книжки-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Висота споруди складає 11 метрів. Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру.

Слід зазначити, що 14 травня в Україні вперше відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої Світової війни. Україна – четверта країна у світі за кількістю праведників. Праведниками називають представників інших народів, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв у часи Другої Світової війни і Голокосту.