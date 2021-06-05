Багаті країни мають вдвічі більше вакцин проти коронавірусу, ніж потрібно. Якщо вони не поділяться ними з бідними країнами, ті відмовляться від боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Про кількість вакцин свідчать дані, зібрані Observer.

На саміті країн Великої сімки (G7) на порядку денному буде питання щодо забезпечення вакцинами всіх країн світу в пропорційній кількості. У випадку, якщо багаті країни не зможуть допомогти бідним з вакцинацією проти коронавірусу, ті можуть відмовитися від боротьби з кліматичними змінами.

Напередодні саміту прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається закликати країни, де більшість населення вакциновано, допомогти вакцинувати все населення світу до кінця 2022 року.

“Вакцинація всього світу до кінця наступного року стане найвеличнішим подвигом в історії медицини. Я закликаю всіх своїх колег з “Великої сімки” доєднатися до нас, аби покласти край цій жахливій пандемії, і обіцяю, що ми ніколи не дозволимо цьому повторитися”, – заявив Джонсон.

За його словами, якщо допомогти країнам світу з вакцинацією проти коронавірусу, ті допоможуть у боротьбі з кліматичною кризою.

Варто зауважити, що активістка Грета Тунберг сказала, що буде бойкотувати ініціативу Cop26, якщо бідні країни світу не отримають справедливу долю вакцин проти коронавірусу.

Дані Observer свідчать про те, що Японія, США, Євросоюз та Канада колективно закупили 5,3 млрд вакцин. У співвідношенні кількості закуплених вакцин до кількості населення, ці країни можуть двічі вакцинувати все своє населення. В Канаді стільки вакцин, що все населення може отримати по десять доз. У Британії достатньо вакцин, аби дати кожному громадянину по сім доз, в ЄС – по шість на особу, в США – по три, в Японії – по дві.

При цьому, в бідних країнах вакцин недостатньо. Вони отримують вакцини через ініціативу Covax. Приміром, в Південній Африці є всього 0,5 дози на людину, в Пакистані – 0,1, в Колумбії та Індонезії – по 0,9 дози.