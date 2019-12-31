Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Американські військові заявили, що авіаудари були відповіддю на вбивство американського підрядника в результаті ракетної атаки на іракську військову базу.
Десятки протестуючих увірвалися в комплекс посольства після того, як виламали ворота. Вони також встигли підпалити пост охорони на сусідній вулиці і повісили плакат на стіні: “Америка – агресор”.
Американські військові пустили сльозогінний газ по демонстрантах.
- Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів.
- Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
- 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули як мінімум 28 людей.
- В цілому під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.