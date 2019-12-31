У Багдаді демонстранти напали на посольство США. Причиною стали недавні повітряні удари по іракському шиїтському воєнізованому угрупованню "Катаїб Хезболла", що підтримується Іраном.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Американські військові заявили, що авіаудари були відповіддю на вбивство американського підрядника в результаті ракетної атаки на іракську військову базу.

Десятки протестуючих увірвалися в комплекс посольства після того, як виламали ворота. Вони також встигли підпалити пост охорони на сусідній вулиці і повісили плакат на стіні: “Америка – агресор”.

Американські військові пустили сльозогінний газ по демонстрантах.