У Бангладеш через хвороби, викликані різким похолоданням, померли не менше 50 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Метеорологічна служба повідомила, що найнижча температура в цьому році в країні була зафіксована на рівні 4,5 градуса за Цельсієм (40,1 градуса за Фаренгейтом) на початку неділі в Тетулія, прикордонному місті на півночі Бангладеш.

Принаймні 17 людей померли від гострої респіраторної інфекції і 33 від діареї та інших захворювань з 1 листопада по 28 грудня.

Лікарні переповнені людьми, у яких грип, зневоднення або пневмонія.

Відзначається, що найчастіше хворіють люди з низьким доходом, особливо працівники, у яких просто не вистачає одягу. Люди похилого віку і діти частіше схильні до таких хвороб, як пневмонія.

Метеорологічна служба повідомила, що похолодання, що супроводжуватиметься холодними вітрами і густим туманом, триватиме ще кілька днів.