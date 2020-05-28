Японський автоконцерн Nissan оголосив про закриття свого заводу в Барселоні (Іспанія). Це спровокувало акцію протесту.

Як інформує агентство Reuters, у четвер, 28 травня, протестувати вийшли сотні робітників.

Вони заблокували в’їзд на територію заводу покришками й підпалили їх.

Крім того, розлючені робітники перекрили рух деякими дорогами в районі підприємства.

Рішення закрити завод означає скорочення близько 3 тис. робочих місць. Крім того, непрямим наслідком може стати втрата до 25 тисяч робочих місць, які залежать від роботи підприємства.

Фото: Reuters

У Nissan вирішили, що закриють завод у грудні в рамках глобального плану із реструктуризації, щоб скоротити витрати. Автоконцерн має намір скоротити свої виробничі потужності на 20 %, щоб стати менш витратним і рентабельнішим автовиробником після падіння продажів.

Про такі плани стало відомо після того, як Nissan оголосив про операційний збиток у розмірі 40,5 млрд ієн (376 млн доларів) за фінансовий рік, що закінчився в березні. Це найгірший результат компанії з 2009 року.

Рішення про закриття заводу в Барселоні стало ударом для Іспанії в той час, коли в країні зростає безробіття, а через коронавірусну кризу насувається різка рецесія.

Іспанський уряд заявляв у січні після зустрічі з керівництвом Renault і Nissan, що робочі місця на заводі в Барселоні “гарантовані”. Тепер же влада Іспанії зазначає, що закриття заводу обійдеться Nissan в 1 млрд євро, в зв’язку з чим інвестиції в підприємство будуть дешевшою альтернативою.

Завод Nissan працює в Барселоні з 1980-х років.

Фото: Reuters

Фото: Andreu Dalmau/EPA

Фото: Emilio Morenatti/AP