Як інформує агентство Reuters, у четвер, 28 травня, протестувати вийшли сотні робітників.
Вони заблокували в’їзд на територію заводу покришками й підпалили їх.
Крім того, розлючені робітники перекрили рух деякими дорогами в районі підприємства.
Рішення закрити завод означає скорочення близько 3 тис. робочих місць. Крім того, непрямим наслідком може стати втрата до 25 тисяч робочих місць, які залежать від роботи підприємства.
Фото: Reuters
У Nissan вирішили, що закриють завод у грудні в рамках глобального плану із реструктуризації, щоб скоротити витрати. Автоконцерн має намір скоротити свої виробничі потужності на 20 %, щоб стати менш витратним і рентабельнішим автовиробником після падіння продажів.
Про такі плани стало відомо після того, як Nissan оголосив про операційний збиток у розмірі 40,5 млрд ієн (376 млн доларів) за фінансовий рік, що закінчився в березні. Це найгірший результат компанії з 2009 року.
Рішення про закриття заводу в Барселоні стало ударом для Іспанії в той час, коли в країні зростає безробіття, а через коронавірусну кризу насувається різка рецесія.
Іспанський уряд заявляв у січні після зустрічі з керівництвом Renault і Nissan, що робочі місця на заводі в Барселоні “гарантовані”. Тепер же влада Іспанії зазначає, що закриття заводу обійдеться Nissan в 1 млрд євро, в зв’язку з чим інвестиції в підприємство будуть дешевшою альтернативою.
Завод Nissan працює в Барселоні з 1980-х років.
Фото: Reuters
Фото: Andreu Dalmau/EPA
Фото: Emilio Morenatti/AP
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