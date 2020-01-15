Відповідний пост вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, коли президент України Володимир Зеленський 27 грудня вніс до Парламенту оновлений текст змін до Конституції щодо децентралізації, він не збігався в деяких пунктах з текстом супровідної порівняльної таблиці.

“Позавчора на засіданні комітету з питань місцевого самоврядування вже ці нові зміни доопрацьованого тексту від Зеленського були підтримані більшістю завдяки депутатам зі “слуг народу”. Але, як з’ясувалося вже після голосування, сам текст законопроєкту, внесений і підписаний президентом, суперечить і не відповідає тексту порівняльної таблиці, яка також внесена до цього законопроєкту! При цьому невідповідності в двох дуже важливих абзацах. Тобто, наприклад, в законопроєкті президента термін повноважень голови обласної та окружної ради становить 1 рік, а потім ротація. А ось у порівняльній таблиці термін повноважень – не обмежений, а ротації – немає. І який текст головний? І що голосував комітет? І що тепер робити?”, – зазначила Шкрум.

Нардеп уточнила, що за правилами текст законопроєкту необхідно було відкликати, доопрацювати і знову внести в Парламент, але цього не зробили. За словами Шкрум, на сайті ВР текст документа просто замінили виправленим від 14 січня. При цьому новий текст так само датований 27 грудня, незважаючи на заміну.

“З’ясувалося, що вчора президент Зеленський “дослав” “листа”, в якому вказав, що виникли “технічні неузгодженості” з порівняльною таблицею і він надсилає новий текст і просить “поміняти” текст на сайті Верховної Ради. “Поміняти”! Що і було зроблено. При цьому листа Зеленського, де йдеться про “помилку”, – на сайті ВРУ опубліковано не було. Це просто підміна тексту президента і фальсифікація тексту на сайті Верховної Ради. І так, це потенційно – кримінальний злочин і для виконавців, і для тих, хто дав вказівку це зробити”, – наголосила Шкрум.

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Нардеп додала, що це пряме порушення законодавчих процедур.

“Тому що тексти законопроєкту були підмінені і фальсифіковані на сайті ВРУ. При цьому всі, хто проголосує за такий “підмінений” текст, і хто знав про його заміну, зіткнуться з ризиками ходити на допити і свідчити у кримінальній справі про підміну тексту законопроєкту і перевищення повноважень тими державними службовцями, хто допустив це в апараті Верховної Ради”, – написала вона.

Шкрум прикріпила до посту фотокопію листа Володимира Зеленського про необхідність замінити текст законопроєкту.

Варто зазначити, що законопроєкт щодо децентралізації був запланований до розгляду на сьогоднішньому засіданні Парламенту. Водночас нардепи так і не розпочали його обговорення.