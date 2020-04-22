У Білорусі зафіксовано вже більше 7 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Уточнюється, що в Білорусі зафіксовано вже 7 281 випадок зараження COVID-19.

“Всього, за даними на 22 квітня, в країні зареєстровано 7281 особу з позитивним тестом на COVID-19 (плюс 558 за останню добу), померло 58 пацієнтів (плюс 3 за останню добу)”, – сказано в повідомленні.

За інформацією білоруського МОЗ, з початку спалаху епідемії в країні вже вилікувалися від коронавірусу і були виписані з медичних установ вже 769 людей.

При цьому в Білорусі з початку лютого було зроблено 114 955 тестів на коронавірус COVID-19.