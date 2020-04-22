Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.
Уточнюється, що в Білорусі зафіксовано вже 7 281 випадок зараження COVID-19.
“Всього, за даними на 22 квітня, в країні зареєстровано 7281 особу з позитивним тестом на COVID-19 (плюс 558 за останню добу), померло 58 пацієнтів (плюс 3 за останню добу)”, – сказано в повідомленні.
За інформацією білоруського МОЗ, з початку спалаху епідемії в країні вже вилікувалися від коронавірусу і були виписані з медичних установ вже 769 людей.
При цьому в Білорусі з початку лютого було зроблено 114 955 тестів на коронавірус COVID-19.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 є “хорошим уроком” для тих, хто курить та вживає наркотики.
- Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.
- Також Лукашенко заявив, що в країні не скасують святкування “Дня Перемоги” через пандемію коронавірусу COVID-19.