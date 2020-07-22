Запис ефіру розмістив YouTube-канал “Хто, якщо не ми? Вибори в Білорусі 2020”.

Тіхановська розповіла, що її чоловік, блогер Сергій Тіхановський, знаходиться під вартою за те, що хотів балотуватися в президенти.

Вона нагадала, що білоруси не знають правди про те, що відбувається в країні, тому що телебачення контролює президент Олександр Лукашенко.

“По телевізору вам не покажуть, що у чинного президента дуже низький рейтинг, що його підтримує зовсім мало людей, але це правда. По телевізору вам не покажуть, що вже кілька місяців по всій країні шикуються кілометрові черги з білорусів, які вимагають, щоб Сергія Тіхановського, [банкіра і політика] Віктора Бабарика та інших політв’язнів випустили з в’язниць, але це правда. По телевізору вам не покажуть, що люди, яких вистачає ОМОН, просто мирно гуляли на вулиці і не робили нічого поганого, але це правда. По телевізору вам не покажуть, що абсолютна більшість проти нинішньої влади і хоче нового президента, але це правда “, – сказала Тіхановська.

Також вона додала, що від COVID-19 в Білорусі померло набагато більше людей, ніж говорить МОЗ країни.

Раніше повідомлялося, що штаби трьох опозиційних білоруських політиків Тіхановського, Бабарика та Валерія Цепкала об’єдналися. Бабарика називали головним суперником Лукашенка в боротьбі за президентський пост, але в червні його звинуватили у фінансових злочинах і заарештували. Також затриманий блогер Сергій Тіхановський.