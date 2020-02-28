У Білорусі, Литві та ще кількох країнах підтверджені перші випадки зараження коронавірусом.

Як поінформували в Міністерстві охорони здоров’я Республіки Білорусь, у країні зареєстровано “перший завезений випадок коронавірусу”.

Тести підтвердили наявність вірусу у одного зі студентів з Ірану.

“З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Південній Кореї, Ірані та Італії Міністерством охорони здоров’я Республіки Білорусь було прийнято рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн у період з 20 лютого. При лабораторному типуванні 27 лютого був виявлений вірус у одного з громадян Ірану, який прибув рейсом із Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, які контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційній лікарні. Молода людина почувається задовільно”, – сказано в повідомленні відомства.

Про випадок зараження коронавірусом повідомили і в Міністерстві охорони здоров’я Литви. Згідно з даними відомства, хвора повернулася з італійської Верони 24 лютого. Жінку ізолювали в лікарні. У неї легкі симптоми захворювання.

Перший випадок зараження підтвердила і влада Нової Зеландії. Пацієнтом є чоловік у віці 60 років, який нещодавно повернувся з Ірану, інформує агентство Reuters. Він проходить лікування в міській лікарні Окленда, і його стан поліпшується.

“Незважаючи на те, що у нас є перший випадок захворювання COVID-19, ймовірність виникнення спалаху серед населення залишається низькою”, – запевнили в МОЗ Нової Зеландії.

Наразі відслідковується історія контактів пацієнта і перевіряються члени його сім’ї на наявність вірусу.

Про перший випадок зараження коронавірусом також повідомила влада Нігерії і Нідерландів.

У Нігерії захворювання виявили в Лагосі у громадянина Італії, який приїхав у країну три дні тому, інформує Reuters. Італієць працює в Нігерії і повернувся з Мілана 25 лютого. Стан його здоров’я є стабільним.

У Нідерландах органи охорони здоров’я повідомили про виявлення вірусу у людини, котра нещодавно прибула з Італії. Відзначається, що пацієнт у місті Тілбург подорожував по північній Італії і наразі знаходиться в ізоляції, повідомляє Reuters.

Щоб запобігти подальшому поширенню хвороби в Нідерландах, органи охорони здоров’я країни відстежують коло контактів інфікованого.