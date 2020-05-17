Білоруська влада змушує матір засуджених до розстрілу братів сплатити понад 4 тис. доларів за утримання її синів на державному забезпеченні під час перебування в дитячому будинку.

Про це йдеться в матеріалі російської служби Бі-бі-сі.

Ілля і Стас Костеви засуджені до розстрілу за вбивство. У квітні минулого року Костеви жорстоко вбили сусідку-педагога, з будинку винесли комп’ютер і пакет з продуктами та підпалили його.

Брати Костеви, 18-річний Станіслав і 20-річний Ілля, перебували на повному державному забезпеченні в дитячому будинку з підліткового віку. Вони отримали право повернутися додому після досягнення повноліття. Молодший, Стас, повернувся в рідне місто Черіков напередодні вбивства сусідки.

Їх матір Наталію Костеву влада змушує виплатити 10 тис. білоруських рублів — понад 4 тис. доларів за утримання братів на державному забезпеченні.

Відзначимо, за час білоруської незалежності, за даними правозахисників, було приведено у виконання понад 400 смертних вироків.

Білорусь не входить до Ради Європи через дії смертної кари в країні. Таким чином, Європейський суд з прав людини недоступний для звернень у справах засуджених до смерті.