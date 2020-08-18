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У Білорусі знайшли мертвим члена виборчкому, який відмовився підписати протокол

Зниклий кілька днів тому директор музею і член виборчої комісії на минулих виборах президента Білорусі, який відмовився підписати підсумковий протокол підрахунку голосів, знайдений мертвим.

Вівторок, 18 серпня 2020, 23:24

Про це повідомляють білоруські видання  “Радыё Свабода” та TUT.by.

Зникнення

29-річний Костянтин Шишмаков, директор Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона, зник 15 серпня.

Шишмаков був одним з двох членів виборчої комісії у Волковиську на минулих виборах президента Білорусі, які відмовилися підписати підсумковий протокол підрахунку голосів. Його підпис згодом, за його ж словами, було підроблено.

15 серпня Шишмаков востаннє виходив на зв’язок з родиною. Того дня день він зателефонував дружині з роботи й сказав: “Я тут працювати більше не буду, їду додому”. Додому чоловік так і не приїхав.

Пошуки та виявлення тіла

У день зникнення Костянтина його родина подала заяву до поліції, її прийняли, були розпочаті пошуки. До пошуків також долучилися волонтери пошуково-рятувального загону “Ангел”.

Телефон чоловіка востаннє був активний дорогою з Волковиська до Гродна, де чоловік мешкає. Це відстежили співробітники міліції.

У вівторок, 18 серпня, волонтери повідомили, що чоловіка знайдено мертвим.

Фото: TUT.by 

Інформацію про загибель і виявлення тіла Шишмакова підтвердили в Слідчому комітеті.

“Увечері 15 серпня до  Волковиської поліції  звернулася жінка із заявою про зникнення її 29-річного чоловіка. Правоохоронці одразу організували пошукові операції. Вдень 18 серпня волонтери пошуково-рятувального загону “Ангел” виявили в Мостінскому районі автомобіль жителя Волковиська. Після цього в лісі було знайдено тіло зниклого чоловіка”, — повідомили в СК, додавши, що смерть, ймовірно, носить не насильницький характер.

Як відомо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко — 80,23%.

Після проведення виборів в Білорусі спалахнули масові протести, які тривають до цього дня. Їх учасники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Сам же Лукашенко виступає проти повторного проведення президентських виборів і заявляє, що результати голосування не могли бути сфальсифіковані.

Під час протестів були затримані тисячі осіб. Багато з них розповідають про нелюдські катування з боку правоохоронців.

  • Під час протестів загинули щонайменше три людини. Так, 10 серпня на перехресті проспекту Пушкіна і вулиці Прітицького в Мінську, де силовики жорстко розігнали акцію протесту проти результатів президентських виборів в Білорусі, помер демонстрант Олександр Тарайковський. Він став першою жертвою протестів, смерть якої офіційно підтвердили в МВС Білорусі. 15 серпня в Мережі з’явилося відео моменту загибелі білоруського демонстранта. На кадрах видно, що чоловік був беззбройний, хоча в МВС стверджували, що у нього була вибухівка).
  • Згодом міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв допустив, що силовики могли відкривати вогонь у бік протестувальника.
  • Другим загиблим під час протестів в Білорусі є 25-річний Олександр Віхор. Його затримали в Гомелі. Рідні заявляли, що хлопець не брав в акції безпосередню участь, а йшов побачитися з дівчиною.
  • 18 серпня міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про ще одну смерть учасника масових акцій протесту. Згідно з офіційною версією, на Партизанському проспекті в Мінську в результаті наїзду автомобіля загинув 19-річний хлопець.
Теги: Білорусь, вибори, смерть

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