У Білорусі знайшли мертвим члена виборчкому, який відмовився підписати протокол

Зниклий кілька днів тому директор музею і член виборчої комісії на минулих виборах президента Білорусі, який відмовився підписати підсумковий протокол підрахунку голосів, знайдений мертвим.

Про це повідомляють білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by.

Зникнення

29-річний Костянтин Шишмаков, директор Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона, зник 15 серпня.

Шишмаков був одним з двох членів виборчої комісії у Волковиську на минулих виборах президента Білорусі, які відмовилися підписати підсумковий протокол підрахунку голосів. Його підпис згодом, за його ж словами, було підроблено.

15 серпня Шишмаков востаннє виходив на зв’язок з родиною. Того дня день він зателефонував дружині з роботи й сказав: “Я тут працювати більше не буду, їду додому”. Додому чоловік так і не приїхав.

Пошуки та виявлення тіла

У день зникнення Костянтина його родина подала заяву до поліції, її прийняли, були розпочаті пошуки. До пошуків також долучилися волонтери пошуково-рятувального загону “Ангел”.

Телефон чоловіка востаннє був активний дорогою з Волковиська до Гродна, де чоловік мешкає. Це відстежили співробітники міліції.

У вівторок, 18 серпня, волонтери повідомили, що чоловіка знайдено мертвим.

Інформацію про загибель і виявлення тіла Шишмакова підтвердили в Слідчому комітеті.

“Увечері 15 серпня до Волковиської поліції звернулася жінка із заявою про зникнення її 29-річного чоловіка. Правоохоронці одразу організували пошукові операції. Вдень 18 серпня волонтери пошуково-рятувального загону “Ангел” виявили в Мостінскому районі автомобіль жителя Волковиська. Після цього в лісі було знайдено тіло зниклого чоловіка”, — повідомили в СК, додавши, що смерть, ймовірно, носить не насильницький характер.

Як відомо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко — 80,23%. Після проведення виборів в Білорусі спалахнули масові протести, які тривають до цього дня. Їх учасники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Сам же Лукашенко виступає проти повторного проведення президентських виборів і заявляє, що результати голосування не могли бути сфальсифіковані. Під час протестів були затримані тисячі осіб. Багато з них розповідають про нелюдські катування з боку правоохоронців.