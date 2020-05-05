Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.
Він не бачить підстав для того, щоб переносити вибори.
“У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін – кінець серпня”, – заявив Лукашенко.
Варто зазначити, що Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року. Вп’яте його обрали президентом республіки в 2015 році.
Наразі йому 65 років.
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