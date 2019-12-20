У столиці Білорусі Мінську триває нова акція проти інтеграції з Росією.

Про це повідомляє білоруська служба “Радіо-Свободи”.

Уточнюється, що проти поглиблення інтеграції Білорусі з Росією сьогодні протестують більше тисячі осіб.

Спочатку протестувальники зібралися на Жовтневій площі, а потім почали рухатися на майдан Незалежності.

Учасники протесту зупинялися біля будівлі уряду Білорусі, де скандували “Ганьба”.

На думку активістів, урядові слід дослухатися до громадян.

Також повідомляється, що акцією протесту керує член організаційного комітету партії “Білоруська християнська демократія” Павло Северніц. Дана партія не зареєстрована в Білорусі офіційно.

Уточнюється, що наразі затримань протестувальників не було.