У Білорусі вперше за три тижні зафіксовано менше 900 підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

Уточнюється, що за добу в Білорусі було зафіксовано 897 випадків зараження коронавірусом.

В цілому за весь час в країні підтверджено вже 38 956 випадків зараження.

Відзначається, що за період епідемії, згідно з офіційною інформацією, в Білорусі померли від COVID-19 214 людей. Уже вилікувалися 15 923 пацієнта.

При цьому відсоток позитивних тестів за останню добу склав 7,1%. За минулу добу відсоток становив 9,2%.

Незважаючи на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Білорусі не припинялося проведення масових заходів.

Як відомо, 9 травня у Білорусі, незважаючи на епідемію коронавірусу, відбувся військовий парад з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.