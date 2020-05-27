Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.
Уточнюється, що за добу в Білорусі було зафіксовано 897 випадків зараження коронавірусом.
В цілому за весь час в країні підтверджено вже 38 956 випадків зараження.
Відзначається, що за період епідемії, згідно з офіційною інформацією, в Білорусі померли від COVID-19 214 людей. Уже вилікувалися 15 923 пацієнта.
При цьому відсоток позитивних тестів за останню добу склав 7,1%. За минулу добу відсоток становив 9,2%.
Незважаючи на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Білорусі не припинялося проведення масових заходів.
Як відомо, 9 травня у Білорусі, незважаючи на епідемію коронавірусу, відбувся військовий парад з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 є “хорошим уроком” для тих, хто курить та вживає наркотики.
- Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.
- Також Лукашенко заявив, що в країні не скасують святкування “Дня Перемоги” через пандемію коронавірусу COVID-19.