Про це повідомляється на сайті міністерства охорони Білорусі.
Громадянка Білорусі і двоє її колег недавно повернулися з Італії, в зв’язку з чим їм провели тести і взяли аналізи на коронавірус. Після цього їх госпіталізували в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню.
Тест, однієї з пацієнток, показав позитивний результат на вірус.
“Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогоднішній момент стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні”, – розповіли в міністерстві охорони здоров’я Білорусі.
Всього в білоруських лікарнях з підозрою на коронавірусну інфекцію знаходяться три пацієнта. У всіх стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає.
Це друга позитивна проба на SARS-CoV-2 в Білорусі. Про першу стало відомо 28 лютого. Носієм вірусу виявився іранський студент, його помістили в інфекційну лікарню в Мінську.
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