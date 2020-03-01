Про це повідомляється на сайті міністерства охорони Білорусі.

Громадянка Білорусі і двоє її колег недавно повернулися з Італії, в зв’язку з чим їм провели тести і взяли аналізи на коронавірус. Після цього їх госпіталізували в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню.

Тест, однієї з пацієнток, показав позитивний результат на вірус.

“Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогоднішній момент стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні”, – розповіли в міністерстві охорони здоров’я Білорусі.

Всього в білоруських лікарнях з підозрою на коронавірусну інфекцію знаходяться три пацієнта. У всіх стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає.

Це друга позитивна проба на SARS-CoV-2 в Білорусі. Про першу стало відомо 28 лютого. Носієм вірусу виявився іранський студент, його помістили в інфекційну лікарню в Мінську.