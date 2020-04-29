Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.
Уточнюється, що за добу в країні були інфіковані коронавірусом 973 людини.
Відзначається, що така кількість хворих за одну добу є рекордним для країни з самого початку епідемії.
В цілому в Білорусі заражено вже 13 181 осіб.
Водночас повідомляється, що в країні вилікувалися від COVID-19 2072 людини, а померли за весь період епідемії 84 особи
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.
- В Україні станом на ранок 28 квітня було зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може настати 11 травня.