Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Уточнюється, що за добу в країні були інфіковані коронавірусом 973 людини.

Відзначається, що така кількість хворих за одну добу є рекордним для країни з самого початку епідемії.

В цілому в Білорусі заражено вже 13 181 осіб.

Водночас повідомляється, що в країні вилікувалися від COVID-19 2072 людини, а померли за весь період епідемії 84 особи

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.

  • В Україні станом на ранок 28 квітня було зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може настати 11 травня.