За останню добу в Білорусі зафіксовано майже 1000 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Уточнюється, що за добу в країні були інфіковані коронавірусом 973 людини.

Відзначається, що така кількість хворих за одну добу є рекордним для країни з самого початку епідемії.

В цілому в Білорусі заражено вже 13 181 осіб.

Водночас повідомляється, що в країні вилікувалися від COVID-19 2072 людини, а померли за весь період епідемії 84 особи

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.