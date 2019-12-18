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У Білорусі затримали організатора акцій проти інтеграції з РФ

Бійці ОМОНу затримали організатора акцій проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Російської Федерації Павла Северинця.

Середа, 18 грудня 2019, 19:50

Про це повідомила його дружина Ольга Северінець, передає “Радыё Свабода”. 

За словами дружини активіста, вони регулярно підтримували зв’язок для того, щоб вона могла переконатися, що за Павлом не ведеться стеження. Однак за кілька хвилин після чергового такого дзвінка активіст знову вийшов на зв’язок та повідомив, що його “скрутили” бійці ОМОНу. Пізніше телефон Павла вимкнувся.

При цьому напередодні опозиція анонсувала чергову акцію проти інтеграційних угод між Білоруссю та Росією. Вона повинна була пройти 20-21 грудня.

Також, за інформацією журналістів, правоохоронці викликали для складання протоколу про участь в неузгоджених акціях протесту кілька десятків людей. Затриманого куратора акцій Северинця серед них не було.

Теги: акция протеста, Беларусь, интеграция

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