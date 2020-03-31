Про це повідомляє білоруське видання “Наша Ніва”.

Уточнюється, що жертвою вірусу став актор Національного театру Віктор Дашкевич, якому було 75 років. Він помер в ніч на 31-е березня.

Відзначається, що Дашкевич був госпіталізований більше тижня тому разом з дружиною.

Спочатку тест показав негативний результат на коронавірус, однак після повторного тестування наявність COVID-19 було підтверджено.

При цьому дружина померлого була виписана з лікарні 26-го березня.

Також повідомляється, що актор останнім часом за кордон не їздив.

На даний момент в Білорусі зафіксовано вже 152 підтверджених випадки коронавируса.

  • У Києві за добу були підтверджені 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих є жінка-медик. Загалом у столиці 107 хворих на коронавірус.
  • У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.