Про це повідомляє білоруське видання “Наша Ніва”.
Уточнюється, що жертвою вірусу став актор Національного театру Віктор Дашкевич, якому було 75 років. Він помер в ніч на 31-е березня.
Відзначається, що Дашкевич був госпіталізований більше тижня тому разом з дружиною.
Спочатку тест показав негативний результат на коронавірус, однак після повторного тестування наявність COVID-19 було підтверджено.
При цьому дружина померлого була виписана з лікарні 26-го березня.
Також повідомляється, що актор останнім часом за кордон не їздив.
На даний момент в Білорусі зафіксовано вже 152 підтверджених випадки коронавируса.
- У Києві за добу були підтверджені 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих є жінка-медик. Загалом у столиці 107 хворих на коронавірус.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.