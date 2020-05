Про це повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався 17 травня в лікарні “Сен-П’єр”, куди приїхала Вільмес, щоб відвідати медустанову і поспілкуватися з медиками.

В очікуванні прем’єра близько 100 співробітників, від адміністративного персоналу до прибиральників, вишикувалися по обидва боки під’їзної дороги, а в міру наближення кортежу по черзі поверталися спинами до машини, в якій їхала Вільмес.

У профспілці лікарів пояснили, що медпрацівники зробили це на знак невдоволення рішеннями влади в умовах пандемії, зокрема, розпорядженням про обов’язкову понаднормову роботу медиків при недостатній фінансовій підтримці.

“Політики постійно відвертаються від нас, коли ми просимо про допомогу”, – заявила одна з медсестер, зазначивши, що в даний час лікарні відчувають гостру нестачу персоналу.

Doctors and nurses have turned their backs on Belgium’s prime minister in a silent protest.

Sophie Wilmes arrived to a deafening silence at a hospital, as staff are see turning away.

For the latest on #COVID19, visit: https://t.co/J7EA4zCx3N pic.twitter.com/2TNMvcPrC0

— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) May 17, 2020