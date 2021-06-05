З 9 червня в Бельгії відвідувачі зможуть заходити до ресторанів та барів. Окрім цього, в країні вирішили послабити карантинні обмеження.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Олександр Де Кро, повідомляє видання Politico.

Він зазначив, що на літо доволі сприятливий прогноз щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

“Протягом кількох місяців ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в позитивний прогноз на літо”, – сказав політик.

З 9 червня бари та ресторани в країні буде відчинено до 23:30. Єдине обмеження, яке не скасують в приміщеннях – соціальне дистанціювання.

Також є кілька змін, які стосуються подорожей. Громадяни, які пройшли повну вакцинацію, зможуть не здавати тести на коронавірус, коли повертатимуться з-за кордону. Тести треба буде здати тільки в випадку, якщо туристи приїжджатимуть з країн “червоної зони”.

Також в Бельгії пояснили, що скасування карантинних обмежень буде продовжуватися доти, доки у відділеннях інтенсивної терапії буде менш як 500 пацієнтів з коронавірусом.