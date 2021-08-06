Про це повідомляє Reuters.

Всі померлі були до цього вакциновані проти коронавірусу.

Колумбійський штам (B.1.621) протягом останніх тижнів знайшли в США, а випадки в Європі – рідкісні.

Всі померлі були віком 80 – 90 років й перебували в будинку для людей похилого віку в містечку Завентем (неподалік від Брюсселя) протягом тривалого часу.

Вірусолог, який займався причинами смерті людей похилого віку, назвав цей факт “тривожним”, адже всі вони зробили по дві дози щеплення проти коронавірусу.

В Бельгії випадки зараження коронавірусом колумбійського штаму – менш як 1%. Для порівняння, у США таких випадків 2%.

Загалом, в цьому будинку для людей похилого віку зафіксували 21 випадок зараження. Хворіли не тільки пенсіонери, а й кілька співробітників. У співробітників були тільки легкі симптоми.