Про це повідомляє Reuters.
Всі померлі були до цього вакциновані проти коронавірусу.
Колумбійський штам (B.1.621) протягом останніх тижнів знайшли в США, а випадки в Європі – рідкісні.
Всі померлі були віком 80 – 90 років й перебували в будинку для людей похилого віку в містечку Завентем (неподалік від Брюсселя) протягом тривалого часу.
Вірусолог, який займався причинами смерті людей похилого віку, назвав цей факт “тривожним”, адже всі вони зробили по дві дози щеплення проти коронавірусу.
В Бельгії випадки зараження коронавірусом колумбійського штаму – менш як 1%. Для порівняння, у США таких випадків 2%.
Загалом, в цьому будинку для людей похилого віку зафіксували 21 випадок зараження. Хворіли не тільки пенсіонери, а й кілька співробітників. У співробітників були тільки легкі симптоми.
- Дві окремі групи дослідників заявили, що виявили тривожний новий варіант коронавируса в Нью-Йорку та інших містах на північному сході США, який несе мутації, стійкі до імунної відповіді організму і лікуванню препаратами на основі моноклональних антитіл.