Про це повідомляє Le Soir.

Таке рішення ухвалено Національною радою безпеки.

Починаючи з цієї суботи маски будуть обов’язкові під час перебування на ринках, “блошиних ринках”, ярмарках, торгівельних вулицях та усіх місцях з великим скупченням людей.

Також маски будуть обов’язковими під час пересування по закладах громадського харчування.

Крім того, гостям ресторанів і кафе на вході доведеться залишати свої контактні дані для зв’язку з ними у разі виявлення спалаху захворювання.