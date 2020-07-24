Про це повідомляє Le Soir.
Таке рішення ухвалено Національною радою безпеки.
Починаючи з цієї суботи маски будуть обов’язкові під час перебування на ринках, “блошиних ринках”, ярмарках, торгівельних вулицях та усіх місцях з великим скупченням людей.
Також маски будуть обов’язковими під час пересування по закладах громадського харчування.
Крім того, гостям ресторанів і кафе на вході доведеться залишати свої контактні дані для зв’язку з ними у разі виявлення спалаху захворювання.
- У Франції вводять масковий режим в закритих приміщеннях.