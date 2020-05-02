У Бельгії за минулу добу померли 82 пацієнти внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це найменша кількість смертей з 26 березня.

Про це повідомляє місцеве видання The Brussels Times.

33 нових випадки смертей (40%) зафіксували у Фландрії, 35 (43%) в Валлонії і 14 (17%) в Брюсселі.

В цілому, в Бельгії внаслідок зараження коронавірусом померли 7765 осіб.

За останню добу лабораторно підтвердили 485 випадків зараження. Загальна кількість заражень в країні становить 49,5 тис. громадян.

Внаслідок зараження за останню добу ушпиталили 128 пацієнтів. 319 осіб повністю одужали та були виписані з лікарень.

Наразі в медустановах Бельгії залишаються 3 тисячі 11 пацієнтів з COVID-19. 689 з них — у відділеннях інтенсивної терапії.

За даними кризового центру, кількість підтверджених випадків зараження все ще зростає. Кількість нових госпіталізацій стабілізується, але залишається досить високою.