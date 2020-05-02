Про це повідомляє місцеве видання The Brussels Times.
33 нових випадки смертей (40%) зафіксували у Фландрії, 35 (43%) в Валлонії і 14 (17%) в Брюсселі.
В цілому, в Бельгії внаслідок зараження коронавірусом померли 7765 осіб.
За останню добу лабораторно підтвердили 485 випадків зараження. Загальна кількість заражень в країні становить 49,5 тис. громадян.
Внаслідок зараження за останню добу ушпиталили 128 пацієнтів. 319 осіб повністю одужали та були виписані з лікарень.
Наразі в медустановах Бельгії залишаються 3 тисячі 11 пацієнтів з COVID-19. 689 з них — у відділеннях інтенсивної терапії.
За даними кризового центру, кількість підтверджених випадків зараження все ще зростає. Кількість нових госпіталізацій стабілізується, але залишається досить високою.
- Уряд Бельгії затвердив план виходу країни з карантину через епідемію коронавірусу. З 4 травня обмеження почнуть скасовувати в три етапи.