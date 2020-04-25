У квітні фельдшери швидкої допомоги в місті Біла Церква (Київська область) не отримали обіцяні доплати в розмірі 300% від зарплат, тому готові масово писати заяви про звільнення.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу “Крокус”.

Керівник станції медичної допомоги Дмитро Сурмачевський розповів, що медики працюють фактично цілодобово, а за це отримують зарплати в районі 6,5 тисячі гривень.

У місті та прилеглих селах, при населенні 330 тисяч осіб, працюють дев’ять машин швидкої.

Отримавши розрахункові платіжки, 70% медпрацівників станції швидкої допомоги в місті заявили про готовність написати заяви про звільнення. Про це розповів один з фельдшерів на ім’я Вадим.

Якщо масове звільнення таки станеться, то працювати зможуть не більше двох машин.

Місцевий депутат запевняє, що проблема не в державі, де пообіцяли надбавки в розмірі 300% від окладів, і не виплатили їх. Він запевняє, що гроші прийшли в область, але “застрягли” десь, або їх вирішили перерозподілити на якісь інші потреби.

Медпрацівники станції розповіли, що ті, хто хочуть звільнитися, готові йти працювати на автомийку або в супермаркет, де при 8-годинному навантаженні можна заробити від 8 до 10 тисяч гривень.

У профспілці міських медиків заявили, що обіцяні від урядом надбавки – фікція. Також глава профспілки зазначив, що у нього на столі вже є сто заяв про звільнення.