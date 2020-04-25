Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу “Крокус”.
Керівник станції медичної допомоги Дмитро Сурмачевський розповів, що медики працюють фактично цілодобово, а за це отримують зарплати в районі 6,5 тисячі гривень.
У місті та прилеглих селах, при населенні 330 тисяч осіб, працюють дев’ять машин швидкої.
Отримавши розрахункові платіжки, 70% медпрацівників станції швидкої допомоги в місті заявили про готовність написати заяви про звільнення. Про це розповів один з фельдшерів на ім’я Вадим.
Якщо масове звільнення таки станеться, то працювати зможуть не більше двох машин.
Місцевий депутат запевняє, що проблема не в державі, де пообіцяли надбавки в розмірі 300% від окладів, і не виплатили їх. Він запевняє, що гроші прийшли в область, але “застрягли” десь, або їх вирішили перерозподілити на якісь інші потреби.
Медпрацівники станції розповіли, що ті, хто хочуть звільнитися, готові йти працювати на автомийку або в супермаркет, де при 8-годинному навантаженні можна заробити від 8 до 10 тисяч гривень.
У профспілці міських медиків заявили, що обіцяні від урядом надбавки – фікція. Також глава профспілки зазначив, що у нього на столі вже є сто заяв про звільнення.
- Станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. Відсоток нових випадків від протестованих за добу становить 8,2.