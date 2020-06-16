У Білій Церкві Київської області чоловік під час конфлікту зі своєю співмешканкою кинув з вікна першого поверху її п'ятирічного сина.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Після цього він утік з місця події. Травмовану дитину під під’їздом виявили місцеві жителі. Його ушпиталили до реанімаційного відділення.

“Встановлено, що чоловік і жінка посварилися через виховання її маленьких дітей. Хлопчика, який заважав “господареві” дивитися фільм, вітчим кинув прямо в вікно”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Відзначається, що чоловік і жінка вживали перед цим алкоголь.