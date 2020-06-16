Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
Після цього він утік з місця події. Травмовану дитину під під’їздом виявили місцеві жителі. Його ушпиталили до реанімаційного відділення.
“Встановлено, що чоловік і жінка посварилися через виховання її маленьких дітей. Хлопчика, який заважав “господареві” дивитися фільм, вітчим кинув прямо в вікно”, – йдеться в повідомленні.
Фото: Нацполіція
Відзначається, що чоловік і жінка вживали перед цим алкоголь.
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