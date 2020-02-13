Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост. Наш перший аеропорт “Біла Церква” отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії. Уже в цьому році ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту в міжнародний”, – сказав Олексій Чернишов.
За словами голови ОДА, в аеропорту планується будівництво вантажного і пасажирського терміналів.
“Поруч з аеропортом – залізниця, це створить унікальний комфортний хаб для перевізників. Ми очікуємо, що це позитивно вплине на розвиток туризму і економіки України”, – заявив Чернишов.
Нагадаємо, що раніше в компанії Ryanair заявляли про намір протягом 2020 року відкрити 18 нових маршрутів з України, збільшивши поточний пасажиропотік на 33%.
Також в середині жовтня 2019 року ірландський лоукостер оголосив про запуск рейсу з Херсона до Кракова.
- Угорський лоукостер Wizz Air запустить відразу 6 рейсів в міста Європи із Запоріжжя.
- Лоукост-авіакомпанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.