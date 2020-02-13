Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост. Наш перший аеропорт “Біла Церква” отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії. Уже в цьому році ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту в міжнародний”, – сказав Олексій Чернишов.

За словами голови ОДА, в аеропорту планується будівництво вантажного і пасажирського терміналів.

“Поруч з аеропортом – залізниця, це створить унікальний комфортний хаб для перевізників. Ми очікуємо, що це позитивно вплине на розвиток туризму і економіки України”, – заявив Чернишов.

Нагадаємо, що раніше в компанії Ryanair заявляли про намір протягом 2020 року відкрити 18 нових маршрутів з України, збільшивши поточний пасажиропотік на 33%.

Також в середині жовтня 2019 року ірландський лоукостер оголосив про запуск рейсу з Херсона до Кракова.