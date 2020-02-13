Про це повідомляє прес–служба поліції Київської області в Facebook.
“Небезпечну знахідку виявили в підвалі новосели 5–поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю. На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива“, – сказано в повідомленні.
Для того, щоб убезпечити людей, поліцейські провели евакуацію майже двохсот жителів 70–квартирного будинку.
У поліції просять громадян поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.
- Раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його.
- Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.