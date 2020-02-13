Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області в Facebook.

Небезпечну знахідку виявили в підвалі новосели 5поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю. На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива, сказано в повідомленні.

Для того, щоб убезпечити людей, поліцейські провели евакуацію майже двохсот жителів 70квартирного будинку.

У поліції просять громадян поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.

Фото: Facebook/Полиция Киевской области

 