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У Білому домі блокують повну публікацію листів про затримку допомоги Україні

Білий дім блокує оприлюднення оригіналу листування співробітників президентської адміністрації про затримку військової допомоги Україні влітку 2019 року.

Неділя, 2 лютого 2020, 15:13

Про це повідомляє Центр громадської доброчесності США.

Члени громадської організації домоглися отримання цієї інформації через суд, посилаючись на Акт про свободу інформації. У грудні 2019 року Міністерство юстиції США опублікувало на вимогу Центру листи американських чиновників, які стосувалися затримки військової допомоги, але вони були сильно відредаговані. Значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Мін’юст пояснив надання документів в такій формі “президентським привілеєм”, що дозволяє Білому дому не публікувати інформацію про “внутрішні дискусії” в адміністрації Дональда Трампа навіть на вимогу суду.

Однак в організації стверджують, що листи не можуть бути привілейованими, тому що інформація в них стосується дій Трампа, які були визнані незаконними, і наполягають на публікації оригінальних листів.

Відзначається, що Центр доброчесності опублікує юридичну позицію щодо листування вже 14 лютого.

Нагадаємо, раніше було опубліковано повну стенограму розмови Президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, під час якої йшлося про розслідування “справи Байдена” — провадження, що стосується компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Хантер Байден. Через цю розмову Трампу загрожує імпічмент.

Білий дім заявив демократам, що не виконуватиме вимоги щодо надання документів та свідчення у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

  • 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа.
  • Під час відкритих слухань американський політик-демократ та член Конгресу Пітер Уелч запропонував Дональду Трампу дати свідчення.
  • В свою чергу Дональд Трамп записав відеозвернення до американців, в якому заявив, що справа щодо імпічменту — найбільше шахрайство в історії країни.
Теги: Білий дім, військова допомога, Дональд Трамп, США

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