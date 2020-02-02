У Білому домі блокують повну публікацію листів про затримку допомоги Україні

Про це повідомляє Центр громадської доброчесності США.

Члени громадської організації домоглися отримання цієї інформації через суд, посилаючись на Акт про свободу інформації. У грудні 2019 року Міністерство юстиції США опублікувало на вимогу Центру листи американських чиновників, які стосувалися затримки військової допомоги, але вони були сильно відредаговані. Значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Мін’юст пояснив надання документів в такій формі “президентським привілеєм”, що дозволяє Білому дому не публікувати інформацію про “внутрішні дискусії” в адміністрації Дональда Трампа навіть на вимогу суду.

Однак в організації стверджують, що листи не можуть бути привілейованими, тому що інформація в них стосується дій Трампа, які були визнані незаконними, і наполягають на публікації оригінальних листів.

Відзначається, що Центр доброчесності опублікує юридичну позицію щодо листування вже 14 лютого.